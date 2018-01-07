Государственные испытания МиГ-35 для ВКС РФ стартуют в начале 2018 года

Москва, 7 января. Государственные испытания МиГ-35 стартуют в начале 2018 года в России.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на представителей авиационной отрасли, заводские летные испытания нового самолета завершились в декабре 2017 года. При этом государственные совместные испытания планируются в начале 2018 года. Они завершатся в 2019 году.

Напомним, МиГ-35 относится к поколению 4++. Истребитель оснащен комплексом, который может распознавать и самолеты, и летящие ракеты.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ РФ. Об этом заявил начальник моравиации Военно-морского флота Игорь Кожин, который также отметил, что в 2018-м продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих большие сроки службы.