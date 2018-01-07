Эксперты назвали самые популярные в российских городах-миллионниках автомобили

Москва, 7 января. Самыми популярными машинами в российских городах-миллионниках стали KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta. Об этом свидетельствуют данные проведенного аналитическим агентством «Автостат» исследования.

Эксперты сопоставили данные о продажах автомобилей в 15 городах России с населением свыше миллиона человек за первые 11 месяцев 2017 года. В девяти городах наибольшей популярностью пользовался седан KIA Rio. В Москве за 11 месяцев продали 11 500 таких автомобилей. В Казани и Нижнем Новгороде продали по 2019 и 1420 KIA Rio соответственно. Также наиболее популярным автомобилем корейский седан стал в Ростове-на-Дону (1173), Екатеринбурге (116), Уфе (1109), Волгограде (674), Омске (413) и Красноярске (395).

Hyundai Solaris стал самым популярным в Санкт-Петербурге — в Северной столице купили 6129 таких автомобилей. В Челябинске и Новосибирске автолюбители приобрели 839 и 714 таких машин соответственно. Российская LADA Granta стала самой популярной в Перми (1496 автомобилей), Самаре (1241 автомобиль) и Воронеже (969 машин).