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Ученые нашли новое самое большое простое число
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    Ученые нашли новое самое большое простое число

    7:28  7 Января 2018  /обновлено: 7:28  07 Января 2018
    2459

    Ученые нашли новое самое большое простое число

    Вашингтон, 7 января. Участники проекта Great Internet Mersenne Prime Search, который занимается поиском простых чисел Мерсенна, заявили об открытии нового самого большого простого числа.

    Как пишет The Guardian, визуально число нельзя отразить знаками. Оно содержит 23 249 425 знаков. Отмечается, что для записи числа потребовалось бы семь тысяч книжных страниц.

    Математики обозначили число как M77232917. Они рассказали, что число есть степень двойки минус один с показателем степени равным 77 232 917.

    Напомним, ранее самое простое число было открыто в январе 2016 года. 

    Ученые нашли новое самое большое простое число

    Автор: Алия Садыкова
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    #математика #самое простое число
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