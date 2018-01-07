Ученые нашли способ похудеть без диет

Вашингтон, 7 января. Ученые из Университета Техаса считают, что нашли препарат, способный помочь похудеть без соблюдения диеты.

Как пишут американские СМИ, медицинский препарат может блокировать обмен веществ и ускорить метаболизм. Это, в свою очередь, приведет к снижению веса.

Отмечается, что вещество блокирует действие белка NNMT. Этот белок отвечает за замедленный метаболизм.

Специалисты провели эксперимент на мышах. Они заблокировали действие белка у одной группы животных и оставили все как есть – у другой. В результате первой группе мышей удалось сбросить вес. У них также снизился уровень холестерина.