18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Поражает любые цели»: западные эксперты оценили российскую ракету Х-101 в Сирии
Общество
Ученые нашли способ похудеть без диет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые нашли способ похудеть без диет

    7:19  7 Января 2018  /обновлено: 7:19  07 Января 2018
    2824

    Ученые нашли способ похудеть без диет

    Вашингтон, 7 января. Ученые из Университета Техаса считают, что нашли препарат, способный помочь похудеть без соблюдения диеты.

    Как пишут американские СМИ, медицинский препарат может блокировать обмен веществ и ускорить метаболизм. Это, в свою очередь, приведет к снижению веса.  

    Отмечается, что вещество блокирует действие белка NNMT. Этот белок отвечает за замедленный метаболизм.

    Специалисты провели эксперимент на мышах. Они заблокировали действие белка у одной группы животных и оставили все как есть – у другой. В результате первой группе мышей удалось сбросить вес. У них также снизился уровень холестерина.

    Ученые нашли способ похудеть без диет

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #лишний вес #похедение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре

      6:00 7 Января 2018 1571
      Читать
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны
      1:25
      Сегодня

      Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

      22:01
      Вчера

      Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет
      21:18
      Вчера

      Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины
      15:43
      Вчера

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9792

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10165

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10697

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18463

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3583
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      387
      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      6:37   7 Января 2018
      338
      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      1:53   7 Января 2018
      677
      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      0:23   7 Января 2018
      2149