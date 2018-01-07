«Цинизм хунты»: Азаров осудил Киев за награждение карателей евреев

Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал вручение наград участникам событий 1942 года. Об этом он написал в Facebook.

По словам Азарова, исполнилось 75 лет тому, как украинская полиция на Западной Украине убивала евреев. Были убиты десятки тысяч евреев, в том числе детей, женщин, стариков. По словам экс-премьера, командовал расправой заместитель командира Украинской вспомогательной полиции Луцка Федир Затовканюк. О зверствах рассказал чудом спасшийся из плена израильский актер Шмуэль Шило.

По словам Азарова, награждение родственников карателей – это издевательство над невинными жертвами. «Позор такой Украине. Неужели мы все это забыли?» — подчеркнул он.

Ранее Азаров рассказал о неутешительных итогах четырех лет после «майдана». Азаров отметил, что завершился четвертый год правления действующей власти — «срок более чем достаточный, чтобы сделать для народа что-то хорошее». Однако положительных итогов политик не нашел.