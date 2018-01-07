Задержанный из-за непогоды в аэропорту Вашингтона рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию

Вашингтон, 7 января. Задержанный из-за плохих погодных условий в аэропорту американской столицы рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву. Об этом в сервисе Twitter сообщает посольство России в США.

По данным российской дипмиссии, рейс компании «Аэрофлот» SU533 уже вылетел из аэропорта Вашингтона и направился в Москву.

Рейс @aeroflot SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества! — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) January 6, 2018

Напомним, ранее портал «Ридус» сообщил, что занимающаяся подготовкой самолетов «Аэрофлота» компания Swissport International не подтвердил возможность обслуживания авиалайнеров российского перевозчика, сославшись на плохую погоду и транспортный коллапс.