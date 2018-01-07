Звезду «Игры престолов» выставили из бара в Нью-Йорке после пьяной выходки

Нью-Йорк, 7 января. Исполняющего роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кита Харингтона в состоянии сильного опьянения выставили из бара в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел вечером в пятницу в баре Barfly. По данным издания, Харингтон попытался вмешаться в бильярдную игру нескольких посетителей заведения, выхватывал у игроков из рук кий и стучал по столу кулаками. Позже актера попросили покинуть заведения, но Харингтон вскоре вернулся и, предположительно, спровоцировал охрану применить силу. В результате звезду вывели на улицу.

Напомним, ранее телеканал HBO объявил, что финальный сезон сериала «Игра престолов» появится на экранах в 2019 году.