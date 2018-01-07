Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Пхеньян, 7 января. Лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации призвал создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает информагентство ЦТАК.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — сообщает издание.

В опубликованном агентством материале также говорится, что Ким Чен Ын распорядился «не ворошить прошлое», а работать над улучшением отношений между Севером и Югом.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР и Республика Корея проведут переговоры на высоком уровне. Встреча должна состояться 9 января в демилитаризованной зоне. На переговорах будут обсуждаться вопросы улучшения отношений между странами и возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.