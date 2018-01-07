Трамп объявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 7 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при определенных условиях. Об этом глава Белого дома заявил, выступая перед журналистами в своей резиденции Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп допустил возможность переговоров с лидером КНДР.

«Конечно, я всегда верю в диалог. Но мы занимаем очень твердую позицию», — заявил Дональд Трамп.

На вопрос о том, согласен ли Белый дом на переговоры без предварительных условий, президент США ответил отрицательно. В то же время Дональд Трамп заявил, что работает над мирным разрешением ситуации вокруг Северной Кореи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Президент США отметил, что если бы переговоры «привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира».

Напомним, ранее стало известно, что представители Северной и Южной Кореи проведут переговоры на высоком уровне в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Дональд Трамп объявил, что поддерживает диалог между двумя странами.