Азаров раскритиковал Гройсмана за рост цен на газ на Украине

Киев, 7 января. Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал действующего главу украинского правительства Владимира Гройсмана за повышение цен на газ. Свое мнение политик выразил в социальной сети Facebook.

Николай Азаров опубликовал пост, в котором напомнил, что глава украинского правительства минувшей осенью уверял украинцев, что цены на газ не будут расти.

«И вот с 1 января 2018 г. как новогодний подарок — цены на газ повышены. Во избежание инфарктов и инсультов, всего лишь на 8,4%», — возмутился политик.

Азаров отметил, что повышение цен на газ может показаться не значительным. Но, по его мнению, вслед за топливом подорожают все остальные товары.

«Так что жизнь после Майдана интересная, каждый день что-то новое», — иронизирует политик.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения Стокгольмского арбитража страна стала энергонезависимой и «соскочила с газового крючка «Газпрома».