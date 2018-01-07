ФБР не нашло свидетельств «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе

Вашингтон, 7 января. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США не нашли подтверждений «акустических атак», которым якобы подвергались дипломаты Соединенных Штатов на Кубе. Об этом заявил сенатор Джефф Флейк.

Сенатор-республиканец побывал в Гаване в пятницу. Флейк встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом и представителями МВД республики. Кубинские чиновники заверили сенатора, что посетившие страну сотрудники ФБР признали отсутствие следов намеренного воздействия на пострадавших американских дипломатов. Флейк подчеркнул, что он знаком с засекреченным докладом, который совпадает с позицией кубинских чиновников.

«Я не буду говорить, что я видел в засекреченных документах, но они не противоречат тому, что сказали кубинцы. Я думаю, ФБР это подтвердит», — заявил сенатор.

Напомним, ранее Госдепартамент США заявил, что за период с ноября 2016 года по август 2017 года от акустических атак пострадали более 20 сотрудников американской дипмиссии на Кубе. Кубинская сторона назвала обвинения США «научной фантастикой».