Сирия: Минобороны САР опубликовало видео из освобожденных деревень в Идлибе

Дамаск, 7 января. Министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) опубликовало видео с улиц освобожденных населенных пунктов на юге провинции Идлиб. Запись распространило новостное агентство Muraselon.

По данным издания, правительственные войска продолжают наступление в Идлибе и намерены полностью освободить все контролируемые боевиками районы провинции. На опубликованной оборонным ведомством Сирии записи показаны улицы нескольких освобожденных ранее населенных пунктов.

Также агентство со ссылкой на источник сообщает, что правительственные войска продолжают наступление на позиции террористов, не давая им времени, чтобы «передохнуть». Сообщения боевиков о захвате боевиками ранее освобожденных населенных пунктов источник издания назвал «ложными».