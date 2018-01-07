Сирия: в Алеппо восстановили электрическую подстанцию Бустан Аль-Касер

Дамаск, 7 января. В Алеппо власти полностью восстановили и пустили в эксплуатацию электрическую подстанцию Бустан Аль-Касер. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, затраты на восстановление и пуск подстанции составили три миллиарда сирийских фунтов.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис подчеркнул, что весь энергетический сектор Алеппо систематически подвергался разрушению и вандализму со стороны террористов и сильно пострадал. Хамис подчеркнул, что восстановление электроснабжения станет важной составляющей в экономическом развитии Алеппо.