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Сирия: САА и «Силы Тигра» освободили ряд населенных пунктов на юге Идлиба
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    Сирия: САА и «Силы Тигра» освободили ряд населенных пунктов на юге Идлиба

    4:31  7 Января 2018  /обновлено: 4:31  07 Января 2018
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    Сирия: САА и «Силы Тигра» освободили ряд населенных пунктов на юге Идлиба

    Дамаск, 7 января. Бойцы спецподразделений «Сил Тигра» при поддержке регулярный частей Сирийской арабской армии (САА) освободили от боевиков ряд населенных пунктов на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

    По данным агентства, в результате наступления проправительственные силы смогли взять под контроль ряд стратегически важных точек. В том числе населенные пункты, которые позволяют контролировать соединяющее провинции Идлиб и Хама шоссе.

    Напомним, ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусры»1 и других группировок начали арестовывать сочувствующих правительству местных жителей и вести антиправительственную пропаганду в некоторых районах провинции Идлиб. Те не менее им не удается остановить продвижение САА и поддерживающих правительство ополченцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #саа #идлиб #силы тигра
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