Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков на севере Латакии

Дамаск, 7 января. Самолеты ВКС РФ нанесли авиаудары по множеству объектов террористов в северной части провинции Латакия. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

По данным издания, российские самолеты нанесли множество авиаударов по объектам боевиков на горе Эль-Туфахия в двух километрах от сирийско-турецкой границы.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона в комиссии по примирению в Сирии зафиксировала пять случаев нарушения режима перемирия за сутки. В провинции Латакия нарушение режима перемирия зафиксировали дважды. Чаще всего беспорядочная стрельба велась на территории, которую занимают боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.