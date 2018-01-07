Сирия: правительственные войска обезвредили начиненный 500 кг взрывчатки пикап под Пальмирой

Дамаск, 7 января. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) перехватили начиненный взрывчаткой пикап террористов возле Пальмиры в провинции Хомс. Об этом сообщает агентство Fars News.

По данным издания, перехваченный пикап был начинены 500 кг взрывчатки. На распространенной агентством записи видно, что пикап перевозил множество контейнеров с взрывчатыми веществами.

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Напомним, ранее сообщалось что после атаки террористов на востоке провинции Хомс к рядам САА решили присоединиться более 500 молодых людей.