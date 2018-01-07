Сирия: правительственные войска уничтожили командный пункт боевиков под Харастой

Дамаск, 7 января. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли штурмом позиции террористов в окрестностях Харасты и ликвидировать одного из командиров боевиков. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным агентства, штурм позиций боевиков прошел в окрестностях деревни Хараста недалеко от Дамаска. Во время штурма подразделения САА уничтожили командный центр террористов, а также ликвидировали одного из высокопоставленных командиров и более десяти боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики осадили военную базу на окраине Харасты. Подразделениям САА удалось остановить продвижение противника и отбить все попытки штурма.