ВВС США рассказали, что Россия получила кладезь информации об истребителях F-22

Вашингтон, 7 января. Благодаря конфликтам на Ближнем Востоке Россия получила возможность изучить возможности боевых самолетов США, в том числе новейших F-22. Об этом со ссылкой на генерал-лейтенанта ВВС Соединенных Штатов Вералинна Джеймисона сообщает Business Insider.

«Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях», — заявил Джеймисон.

По словам генерал-лейтинанта, сведения, которые могли получить специалисты из России, «бесценны».

Эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк подчеркнул, что российские военные могут многое узнать, просто наблюдая за техникой и тактикой возглавляемой США международной коалиции. По мнению специалиста, большую пользу ВКС РФ может принести отслеживание F-22 с помощью радаров.

По данным издания, истребители США малозаметны, но в воздушном бою они равны или уступают российским боевым машинам. Поэтому наблюдение за «невидимыми» F-22 может подорвать их «превосходство».