Москва, 7 января. Прозвучавшие в Литве обвинения в адрес народного артиста СССР Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ стали мелкой местью за исполненную в 1965 году роль раскаявшегося «лесного брата». Такое мнение журналистам высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Более полувека прошло, но современная Литва продолжает мстить Донатасу Банионису за сыгранную им роль бывшего «лесного брата» Вайткуса в гениальном фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», — заявил Клинцевич, назвав произошедшее «мелкой и подлой местью».

Ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил артиста в сотрудничестве с КГБ. По данным Центра, Баниониса, якобы, завербовал Комитет государственной безопасности для того, чтобы он сообщал о деятельности литовских эмигрантов за границей.

Напомним, Донатас Банионис снялся во многих популярных фильмах. В том числе в лентах: «Никто не хотел умирать», «Солярис» и «Мертвый сезон». Артист скончался в 2014 году.