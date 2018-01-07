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Украина
В Сети ответили советнику Порошенко, поглумившемуся над убийством ополченца
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    В Сети ответили советнику Порошенко, поглумившемуся над убийством ополченца

    2:48  7 Января 2018  /обновлено: 2:48  07 Января 2018
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    В Сети ответили советнику Порошенко, поглумившемуся над убийством ополченца

    Киев, 7 января. Пользователи социальных сетей остро отреагировали на заявление советника президента Украины Петра Порошенко, глумившегося над убийством ополченца Донбасса.

    Пользователь под ником Светлана Ивановна отметила, что люди, подобные Бирюкову, достойны лишь презрения и суда.

    Пользователь Dmitriy полагает, что Бирюкова и самого Порошенко обязательно настигнет возмездие.

    «Бог не фраер, все видит. Отольются кошке Мышкины слезы», — процитировала народные мудрости Marina.

    Накануне RT сообщала о выходе из состава ВСУ так называемого «грузинского легиона».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #порошенко #соцсети #бирюков #убийство ополченца
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