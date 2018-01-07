В Сети ответили советнику Порошенко, поглумившемуся над убийством ополченца
Киев, 7 января. Пользователи социальных сетей остро отреагировали на заявление советника президента Украины Петра Порошенко, глумившегося над убийством ополченца Донбасса.
Пользователь под ником Светлана Ивановна отметила, что люди, подобные Бирюкову, достойны лишь презрения и суда.
«Светлые» лица Украины. Достойны только презрения и,надеюсь,суда,— Светлана Ивановна (@v4cxUhOfdvxqFpv) January 6, 2018
Пользователь Dmitriy полагает, что Бирюкова и самого Порошенко обязательно настигнет возмездие.
Я думаю мы будем свидетелями полного возмездия вот этим.... и им подобным.— Dmitriy (@kuvichka) January 6, 2018
«Бог не фраер, все видит. Отольются кошке Мышкины слезы», — процитировала народные мудрости Marina.
Бог не фраер всё видит. Отольються кошке Мышкины слёзы.— Marina (@Marina41250731) January 6, 2018
Накануне RT сообщала о выходе из состава ВСУ так называемого «грузинского легиона».