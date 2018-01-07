В Сети ответили советнику Порошенко, поглумившемуся над убийством ополченца

Киев, 7 января. Пользователи социальных сетей остро отреагировали на заявление советника президента Украины Петра Порошенко, глумившегося над убийством ополченца Донбасса.

Пользователь под ником Светлана Ивановна отметила, что люди, подобные Бирюкову, достойны лишь презрения и суда.

«Светлые» лица Украины. Достойны только презрения и,надеюсь,суда, — Светлана Ивановна (@v4cxUhOfdvxqFpv) January 6, 2018

Пользователь Dmitriy полагает, что Бирюкова и самого Порошенко обязательно настигнет возмездие.

Я думаю мы будем свидетелями полного возмездия вот этим.... и им подобным. — Dmitriy (@kuvichka) January 6, 2018

«Бог не фраер, все видит. Отольются кошке Мышкины слезы», — процитировала народные мудрости Marina.

Бог не фраер всё видит. Отольються кошке Мышкины слёзы. — Marina (@Marina41250731) January 6, 2018

Накануне RT сообщала о выходе из состава ВСУ так называемого «грузинского легиона».