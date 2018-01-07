Донецкие музыканты рассказали, как их записали в украинские патриоты

Москва, 7 января. Показанная в сюжете телеканала «Дождь» о «проукраинском Донецке» музыкальная группа Contraband Group выступила с опровержением. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Сюжет неаккредитованной в Донецкой народной республике журналистки Лили Яппаровой был показан на телеканале «Дождь» в конце декабря прошлого года. В нем музыканты Contraband Group представлены недовольными украинскими патриотами.

По словам руководителя Contraband Group Валерии Костовой, корреспондент явилась на концерт без приглашения и заявила, что снимает репортаж о жизни молодежи в Донецке.

«Мы не приглашали телеканал «Дождь» на свой концерт. Более того, музыканты не знали, кому они дают интервью. Сама журналистка назвала свой репортаж «о жизни молодежи в Донецке», — заявила Костова.

Во время монтажа репортажа из комментариев музыкантов пропали целые куски. В результате у телеканала получилось создать из музыкантов недовольных ДНР украинских патриотов, что не соответствует действительности.

«Фразы, вырванные из контекста, составили общую концепцию репортажа. Журналистке нужно было показать нас недовольными украинскими патриотами», — заметила Костова.

По словам девушки, после публикации репортажа у группы начались проблемы с правоохранительными органами. Но главным стимулом для выступления с опровержением для Contraband Group стало желание отстоять правду.