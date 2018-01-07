В Дагестане убили имама сельской мечети

Махачкала, 7 января. Имам сельской мечети убит неизвестными в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили местные правоохранители.

«Неизвестные личности из автоматического оружия застрелили имама сельской мечети около его дома. Инцидент произошел в селении Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана», — сообщил источник.

Факт убийства мужчины в населенном пункта Муцалаул подтвердили и в пресс-службе МВД. Там добавили, что по на месте преступления работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело, — отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось об убийстве человека в Петербурге.