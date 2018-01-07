В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

Москва, 7 января. В Храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественское богослужение во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает ТАСС. В здании храма находятся тысячи верующих.

Отмечается, что на этот раз богослужение продлится дольше обычного, поскольку служат литургию Василия Великого. Литургию Василия Великого проводят всего десять раз в году. На Рождество ее служат лишь в том случае, если Сочельник выпадает на один из выходных дней.

По окончанию службы будет официально завершен рождественский пост, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в богослужении в Симеоновской церкви Петербурга, где когда-то крестили его отца. На мероприятии присутствовал также и губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, - отмечает RT.