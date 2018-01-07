Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

Санкт-Петербург, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы во время рождественского богослужения. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Уточняется, что речь идет о двухрядной иконе в металлическом окладе, содержащей изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», а также пророков.

По информации РИА Новости, глава государства покинул здание храма примерно в час ночи. На богослужении присутствовал и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Накануне RT сообщало, что Владимир Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви – одном из старейших храмов Северной Пальмиры. В дни религиозных праздников глава государства регулярно участвует в богослужениях. Как правило, Путин посещает храмы за пределами Москвы.