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Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца
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    Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

    1:25  7 Января 2018  /обновлено: 1:31  07 Января 2018
    203

    Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

    Санкт-Петербург, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы во время рождественского богослужения. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

    Уточняется, что речь идет о двухрядной иконе в металлическом окладе, содержащей изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», а также пророков.

    По информации РИА Новости, глава государства покинул здание храма примерно в час ночи. На богослужении присутствовал и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

    Накануне RT сообщало, что Владимир Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви – одном из старейших храмов Северной Пальмиры. В дни религиозных праздников глава государства регулярно участвует в богослужениях. Как правило, Путин посещает храмы за пределами Москвы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #петербург #подарок #симеоновская церковь #богослужение
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      Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

      1:25 7 Января 2018 203
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