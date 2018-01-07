Эксперт объяснил, почему недоедание грозит украинцам старением и ранней cмертью

Киев, 7 января. Сильное недоедание, от которого страдает большинство украинцев, угрожает серьезными заболеваниями, ранним старением и смертью. Такое мнение высказала врач-диетолог, основатель «Лаборатории омоложения и продления жизни» Людмила Гаврилова.

По ее словам, заниженное употребление белков животного происхождения чревато очень серьезными последствиями.

«Это все ведет к быстрейшему старению и, естественно, к смерти в таком же процентном соотношении: человек просто на 30% приближается к смерти, старению, онкологии», — сказала врач в беседе с украинским изданием РИА Новости.

Следует отметить, что проблему недоедания видят и украинские парламентарии. В пояснительной записке к законопроекту под номером 7420–1 констатируется, что украинцы в среднем потребляют в пищу на 30% меньше мяса, чем рекомендовано установленными нормами питания.

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