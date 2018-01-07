«Любовь должна быть взаимной»: россияне ответили ЕС на требование о компенсации за «свиное эмбарго»

Москва, 7 января. Российские граждане с иронией отреагировали на заявленное Евросоюзом требование о компенсации за эмбарго на импорт свинины в РФ.

Пользователи социальных сетей задаются вопросом, не планируют ли страны ЕС выплатить компенсации за многочисленные санкции против Москвы.

Но тогда Россия должна выставить счет ЕС за санкции. Любовь должна быть взаимной. — Мамаша Брюгель (@Okkama3) January 6, 2018

В частности, пользователь под ником Мамаша Брюгель убеждена, что любовь должна быть взаимной».

Также прозвучала идея выручить жителей Украины, где заметно возросли цены на любимый национальный продукт.

Пущай на Украину везут, там дефицит, сало то вон как в цене взлетело )) — Телемастер Игорь (@Telemaster68) January 6, 2018

«Совсем берега попутали», — заключил пользователь под ником Морфий Ус.

О требовании ЕС о компенсации за эмбарго на ввоз свинины сообщало накануне RT.