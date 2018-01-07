Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

Санкт-Петербург, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в рождественском богослужении. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что глава государства достаточно часто посещает храмы во время религиозных праздников. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и на этот раз Путин примет участие в богослужении. Он добавил, что Путин по традиции прибудет в храм, расположенный за пределами российской столицы. Песков не уточнил, куда именно отправится президент.

Симеоновская церковь, куда отправился Путин, является одним из старейших храмов города на Неве. Он был построен в 1734-м году по указанию императрицы Анны Иоанновны.

Ранее выяснилось, что ни один житель Таллина не пропустил новогоднее выступление Владимира Путина.