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Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга
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    Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

    0:23  7 Января 2018  /обновлено: 0:28  07 Января 2018
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    Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в рождественском богослужении. Об этом сообщает ТАСС.

    Следует отметить, что глава государства достаточно часто посещает храмы во время религиозных праздников. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и на этот раз Путин примет участие в богослужении. Он добавил, что Путин по традиции прибудет в храм, расположенный за пределами российской столицы. Песков не уточнил, куда именно отправится президент.

    Симеоновская церковь, куда отправился Путин, является одним из старейших храмов города на Неве. Он был построен в 1734-м году по указанию императрицы Анны Иоанновны.

    Ранее выяснилось, что ни один житель Таллина не пропустил новогоднее выступление Владимира Путина.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #петербург #рождественское богослужение #симеоновская церковь
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