«Зенит» ведет переговоры о личном контракте Кайо

Санкт-Петербург, 6 января. Питерский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о личном контракте бразильского защитника Родриго Кайо. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Переговоры питерского клуба с бразильским Сан-Пауло прошли успешно. Стороны достигли соглашения о переходе Кайо в стан сине-бело-голубых. Что касается личного контракта футболиста, то его условия еще обсуждаются.

По имеющимся данным, 24-летний игрок хочет заключить контракт на три миллиона евро, рассчитанный на четыре года. Кайо также выступает за фиксированные отступные для клубов, представляющих сильнейшие европейские чемпионаты.

Ожидается, что сумма самого трансфера составит 14 млн евро, которые «Зенит» выплатит в два этапа.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласен отдать Ригони в английский «Эвертон» за 35 млн евро.