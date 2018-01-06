Сирия: 122 мирных жителя вернулись домой на протяжении суток

Дамаск, 6 января. 122 мирных жителя вернулись в свои жилища в Сирийской Арабской Республике на протяжении субботы, 6 января. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что 76 человек вернулись в свои дома в поселениях провинции Дейр-эз-Зор. В провинции Алеппо и Хомс вернулись 25 и 21 человек соответственно, — добавили в Центре примирения РФ в рамках брифинга.

В зонах деэскалации обстановка остается стабильной.

Ранее стало известно о нарушениях режима прекращения огня в провинции Идлиб и в окрестностях столичного Дамаска.

Также сообщалось о продолжении переговоров о присоединении к режиму перемирия в ряде провинций Сирийской Арабской Республики. В частности, переговоры ведутся в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. 6 января к перемирию присоединился населенный пункт Эль-Васита.