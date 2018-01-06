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Сирия: 122 мирных жителя вернулись домой на протяжении суток
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    Сирия: 122 мирных жителя вернулись домой на протяжении суток

    23:21  6 Января 2018  /обновлено: 23:30  06 Января 2018
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    Сирия: 122 мирных жителя вернулись домой на протяжении суток

    Дамаск, 6 января. 122 мирных жителя вернулись в свои жилища в Сирийской Арабской Республике на протяжении субботы, 6 января. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Уточняется, что 76 человек вернулись в свои дома в поселениях провинции Дейр-эз-Зор. В провинции Алеппо и Хомс вернулись 25 и 21 человек соответственно, — добавили в Центре примирения РФ в рамках брифинга.

    В зонах деэскалации обстановка остается стабильной.

    Ранее стало известно о нарушениях режима прекращения огня в провинции Идлиб и в окрестностях столичного Дамаска.

    Также сообщалось о продолжении переговоров о присоединении к режиму перемирия в ряде провинций Сирийской Арабской Республики. В частности, переговоры ведутся в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. 6 января к перемирию присоединился населенный пункт Эль-Васита.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #алеппо #хама #дейр-эз-зор #хомс #мирные жители
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