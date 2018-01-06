Трамп поддержал диалог между Южной Кореей и КНДР по Олимпиаде в Пхенчхане

Вашингтон, 6 января. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал переговоры между лидерами Южной и Северной Кореи об участии КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. Хозяин Белого дома также не исключил участия Вашингтона в этих переговорах.

«Мне бы очень хотелось, чтобы они вышли за пределы Олимпиады. И в подходящее время мы примем участие», — цитирует американского лидера Reuters.

Следует отметить, что начало переговоров об участии Северной Кореи в Олимпиаде запланировано на 9-е января. Состав делегаций с обеих сторон уточняется.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Соединенные Штаты Америки отказались от проведения совместных военных учений на время Олимпиады в Пхенчхане. Соответствующей договоренности лидеры двух государств достигли во время телефонной беседы. В то же время, несколько ранее в Пентагоне утверждали, что приостанавливать учения не планируется.