Советник Порошенко Бирюков поглумился над убийством ополченца в Донбассе

Киев, 6 января. Советник президента Украины Юрий Бирюков поглумился над гибелью ополченца в Донбассе. Видеозапись убийства человека он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

На записи снайпер украинских вооруженных сил берет ополченца на прицел, а затем производит точный выстрел.

«Шпок… и нету», — подписал видео советник украинского президента.

По просьбе своих подписчиков Бирюков рассказал, что «знаменитый снайпер» стрелял с расстояния примерно 450 метров.

Следует отметить, что в рамках переговоров Минской контактной группы была достигнута договоренность о прекращении огня с 23-го декабря. Однако обе стороны обвиняют противника в нарушениях перемирия.

В частности, 6-го января Народная милиция ЛНР сразу о трех обстрелах Луганской народной республики украинскими вооруженными силами.