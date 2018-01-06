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Политика
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Украина
Советник Порошенко Бирюков поглумился над убийством ополченца в Донбассе
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    Советник Порошенко Бирюков поглумился над убийством ополченца в Донбассе

    22:23  6 Января 2018  /обновлено: 22:24  06 Января 2018
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    Советник Порошенко Бирюков поглумился над убийством ополченца в Донбассе

    Киев, 6 января. Советник президента Украины Юрий Бирюков поглумился над гибелью ополченца в Донбассе. Видеозапись убийства человека он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

    На записи снайпер украинских вооруженных сил берет ополченца на прицел, а затем производит точный выстрел.

    «Шпок… и нету»,  — подписал видео советник украинского президента.

    По просьбе своих подписчиков Бирюков рассказал, что «знаменитый снайпер» стрелял с расстояния примерно 450 метров.

    Следует отметить, что в рамках переговоров Минской контактной группы была достигнута договоренность о прекращении огня с 23-го декабря. Однако обе стороны обвиняют противника в нарушениях перемирия.

    В частности, 6-го января Народная милиция ЛНР сразу о трех обстрелах Луганской народной республики украинскими вооруженными силами.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #убийство #снайпер #бирюков #советник порошенко #ополченец
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