Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет
Вашингтон, 6 января. Знаменитый астронавт NASA Джон Янг, который стал первым командиром американского многоразового космического корабля «Шаттл», скончался на 88-м году жизни. О смерти астронавта сообщило американское космическое агентство NASA.
«Мы опечалены уходом из жизни астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал на Луну, ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии «Спэйс Шаттл». Он шесть раз выходил в космос в рамках программ «Джемини», «Аполло» и «Спэйс Шаттл», — пишет агентство в Twitter.
Напомним, что свой первый полет в космос Янг совершил в марте 1965 года на космическом корабле «Джемини-3». Это был первый пилотируемый полет двухместного корабля США в рамках программы «Джемини». Второй полет Янг совершил в июле 1966 года на корабле «Джемини-10», уже в качестве командира.
We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq— NASA (@NASA) January 6, 2018