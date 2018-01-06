Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет

Вашингтон, 6 января. Знаменитый астронавт NASA Джон Янг, который стал первым командиром американского многоразового космического корабля «Шаттл», скончался на 88-м году жизни. О смерти астронавта сообщило американское космическое агентство NASA.

«Мы опечалены уходом из жизни астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал на Луну, ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии «Спэйс Шаттл». Он шесть раз выходил в космос в рамках программ «Джемини», «Аполло» и «Спэйс Шаттл», — пишет агентство в Twitter.

Напомним, что свой первый полет в космос Янг совершил в марте 1965 года на космическом корабле «Джемини-3». Это был первый пилотируемый полет двухместного корабля США в рамках программы «Джемини». Второй полет Янг совершил в июле 1966 года на корабле «Джемини-10», уже в качестве командира.