Старший сын норвежских биатлонистов скончался в новогоднюю ночь

Осло, 6 января. Тринадцатилетний сын норвежских биатлонистов Фруде Андерсена и Гунн Маргит скончался в новогоднюю ночь при не до конца выясненных обстоятельствах.

Погибшего ребенка звали Дэвидом Андерсеном, он был старшим сыном в семье спортсменов. Как сообщает Dagbladet , мальчик отпраздновал Новый год вместе с семьей, после чего пошел спать в свою комнату. Утром он был найден мертвым.

В настоящее время специалисты устанавливают причины смерти ребенка. Согласно предварительным данным, у мальчика была легкая форма эпилепсии. Отметим, что Дэвид был одним из трех детей в семье биатлонистов.