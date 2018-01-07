Сирия, 7 января. Боевики-исламисты нанесли удар с беспилотника по городу Джебла на побережье Латакии. Отряды «Ахрар аш-Шам» пытаются атаковать базу САА в Харасте близ Дамаска под прикрытием танков. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла очередной населенный пункт на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР отбить у террористов поселение Сарджа к западу от Синджара в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают оборонять базу на окраине Харасты в Восточной Гуте от боевиков-исламистов; ведут ожесточенные бои с «Ан-Нусрой» к юго-востоку от Идлиба; наступают на позиции «Джейш Аль-Ислам»***** к востоку от Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подозревается в нападении на город Джебла в Латакии; захватила в плен командира одного из проасадовских ополченческих отрядов недалеко от Синджара.

«Ахрар аш-Шам»: ведет огонь по объектам САА в Харасте к северо-востоку от Дамаска из танковых орудий.

Курды: пополнили ряды 100 новыми бойцами, завершившими подготовку на базе США к югу от Хасаки.

Провинция Дамаск

По данным подконтрольного исламистам портала Qalaat Al Mudiq, на окраине населенного пункта Хараста, расположенного к северо-востоку от Дамаска, продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных вооруженных группировок. Отряды «Ахрар аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» пытаются атаковать под прикрытием тяжелого вооружения. Отмечается, что радикалы активно применяют танковые орудия и бульдозеры, рассчитывая захватить осажденную военную базу войск САР. Правительственные силы, однако, продолжают сдерживать натиск радикалов.

Боевики антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам», которые неоднократно нарушали установленный в Восточной Гуте режим прекращения огня, заявили о том, что сирийская армия активизировала действия в районе оккупированных ими населенных пунктов Ан-Нашабия и Хазрама. Сведения об этом появились на подконтрольных «Армии ислама» новостных ресурсах в сети Twitter. Военнослужащие САА ведут обстрелы позиций исламистов сразу с нескольких направлений, рассчитывая отрезать данные поселения от остальной территории анклава так называемой вооруженной оппозиции.

Провинция Латакия

Боевики-исламисты нанесли новый удар по территории почти полностью подконтрольной официальному Дамаску провинции Латакия, сообщает информационный Facebook-канал Lattakia News Network. Террористы вновь использовали беспилотники с боевыми зарядами для обстрелов мирных районов сирийского побережья: ударам подвергся город Джебла к югу от административного центра региона. В результате погиб по меньшей мере один мирный житель. Отмечается, что это уже третья атака за неделю. Отряды боевиков, в том числе из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базируются в горных районах цепи Джебель Аль-Акрад на севере Латакии. По мере того как подразделения САА, поддерживаемые российскими ВКС, продвигаются на юге Идлиба, исламисты все чаще открывают огонь по гражданскому населению.

Провинция Идлиб

Сирийские войска продолжают развивать преимущество в боях с террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» в юго-восточной части провинции Идлиб, действуя при активной поддержке российской авиации. Так, согласно сведениям военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), правительственные силы установили полный контроль над поселением Сарджа к западу от города Синджар, ключевого оплота террористической группировки в регионе. Турецкий источник (@Desert61Fox) между тем передает, что тяжелые бои в районе этого поселка до сих пор продолжаются. Напомним, накануне сирийская армия при помощи ВКС РФ освободила ряд населенных пунктов в этом регионе, вплотную подойдя к Синджару, который располагается на пути к стратегической авиабазе «Абу ад-Духур».

Террористы «Тахрир аш-Шам» захватили в плен командира одного из местных ополченческих отрядов, поддерживающего армию Башара Асада в борьбе против «Ан-Нусры», недалеко от Синджара. Данные об этом появились на подконтрольном исламистам информационном канале в Telegram EMC News Center.

Провинция Хасака

Около 100 добровольцев прошли обучение и присоединились к курдским отрядам Демократических сил Сирии (SDF)**** в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака, передает новостной портал Hawar News Agency. Отмечается, что значительная часть из них еще не достигли возраста совершеннолетия. Согласно заявлениям представителей SDF, эти новобранцы — жители провинции Дейр-эз-Зор, которые добровольно примкнули к ним в ходе «освободительной» кампании западной коалиции во главе с США и «Демократических сил» на восточном берегу Евфрата. Некоторые местные источники, тем не менее, предполагают, что часть новобранцев — бывшие террористы «Исламского государства»1, которые в ходе операции курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора массово переходили на их сторону. Напомним также, в Генштабе ВС РФ ранее заявляли о том, что американские спецслужбы создают новую антиправительственную группировку, перебрасывая на свои базы в САР остатки отрядов ИГИЛ1. Один из таких военных лагерей сил США как раз находится на окраине Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)