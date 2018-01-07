18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Поражает любые цели»: западные эксперты оценили российскую ракету Х-101 в Сирии
Новости Сирии
Сирия новости 7 января 07.00: боевики обстреляли город на побережье Латакии, САА под ударом танков в Харасте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 7 января 07.00: боевики обстреляли город на побережье Латакии, САА под ударом танков в Харасте

    7:00  7 Января 2018
    1901

    Армия САР

    Сирия, 7 января. Боевики-исламисты нанесли удар с беспилотника по городу Джебла на побережье Латакии. Отряды «Ахрар аш-Шам» пытаются атаковать базу САА в Харасте близ Дамаска под прикрытием танков. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла очередной населенный пункт на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: помогли армии САР отбить у террористов поселение Сарджа к западу от Синджара в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают оборонять базу на окраине Харасты в Восточной Гуте от боевиков-исламистов; ведут ожесточенные бои с «Ан-Нусрой» к юго-востоку от Идлиба; наступают на позиции «Джейш Аль-Ислам»***** к востоку от Дамаска.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подозревается в нападении на город Джебла в Латакии; захватила в плен командира одного из проасадовских ополченческих отрядов недалеко от Синджара.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет огонь по объектам САА в Харасте к северо-востоку от Дамаска из танковых орудий.

    Курды: пополнили ряды 100 новыми бойцами, завершившими подготовку на базе США к югу от Хасаки.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным подконтрольного исламистам портала Qalaat Al Mudiq, на окраине населенного пункта Хараста, расположенного к северо-востоку от Дамаска, продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных вооруженных группировок. Отряды «Ахрар аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» пытаются атаковать под прикрытием тяжелого вооружения. Отмечается, что радикалы активно применяют танковые орудия и бульдозеры, рассчитывая захватить осажденную военную базу войск САР. Правительственные силы, однако, продолжают сдерживать натиск радикалов.

    Боевики антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам», которые неоднократно нарушали установленный в Восточной Гуте режим прекращения огня, заявили о том, что сирийская армия активизировала действия в районе оккупированных ими населенных пунктов Ан-Нашабия и Хазрама. Сведения об этом появились на подконтрольных «Армии ислама» новостных ресурсах в сети Twitter. Военнослужащие САА ведут обстрелы позиций исламистов сразу с нескольких направлений, рассчитывая отрезать данные поселения от остальной территории анклава так называемой вооруженной оппозиции.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Боевики-исламисты нанесли новый удар по территории почти полностью подконтрольной официальному Дамаску провинции Латакия, сообщает информационный Facebook-канал Lattakia News Network. Террористы вновь использовали беспилотники с боевыми зарядами для обстрелов мирных районов сирийского побережья: ударам подвергся город Джебла к югу от административного центра региона. В результате погиб по меньшей мере один мирный житель. Отмечается, что это уже третья атака за неделю. Отряды боевиков, в том числе из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базируются в горных районах цепи Джебель Аль-Акрад на севере Латакии. По мере того как подразделения САА, поддерживаемые российскими ВКС, продвигаются на юге Идлиба, исламисты все чаще открывают огонь по гражданскому населению.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Сирийские войска продолжают развивать преимущество в боях с террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» в юго-восточной части провинции Идлиб, действуя при активной поддержке российской авиации. Так, согласно сведениям военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), правительственные силы установили полный контроль над поселением Сарджа к западу от города Синджар, ключевого оплота террористической группировки в регионе. Турецкий источник (@Desert61Fox) между тем передает, что тяжелые бои в районе этого поселка до сих пор продолжаются. Напомним, накануне сирийская армия при помощи ВКС РФ освободила ряд населенных пунктов в этом регионе, вплотную подойдя к Синджару, который располагается на пути к стратегической авиабазе «Абу ад-Духур».

    Террористы «Тахрир аш-Шам» захватили в плен командира одного из местных ополченческих отрядов, поддерживающего армию Башара Асада в борьбе против «Ан-Нусры», недалеко от Синджара. Данные об этом появились на подконтрольном исламистам информационном канале в Telegram EMC News Center.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Около 100 добровольцев прошли обучение и присоединились к курдским отрядам Демократических сил Сирии (SDF)**** в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака, передает новостной портал Hawar News Agency. Отмечается, что значительная часть из них еще не достигли возраста совершеннолетия. Согласно заявлениям представителей SDF, эти новобранцы — жители провинции Дейр-эз-Зор, которые добровольно примкнули к ним в ходе «освободительной» кампании западной коалиции во главе с США и «Демократических сил» на восточном берегу Евфрата. Некоторые местные источники, тем не менее, предполагают, что часть новобранцев — бывшие террористы «Исламского государства»1, которые в ходе операции курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора массово переходили на их сторону. Напомним также, в Генштабе ВС РФ ранее заявляли о том, что американские спецслужбы создают новую антиправительственную группировку, перебрасывая на свои базы в САР остатки отрядов ИГИЛ1. Один из таких военных лагерей сил США как раз находится на окраине Аш-Шаддади.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #дейр-эз-зор #латакия #идлиб #хасака #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам #sdf
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 7 января 07.00: боевики обстреляли город на побережье Латакии, САА под ударом танков в Харасте
    Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 6 января 22.30: «Нусра» арестовала лидера ополчения в Идлибе, районы Харасты под огнем боевиков
    Сирия новости 6 января 19.30: «Нусра» теряет территории в Идлибе, курды лишились техники в Дейр-эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 7 января 06.00: САА и ВКС РФ заметно продвинулись в Идлибе, потери SDF в Дейр-эз-Зоре

      6:00 7 Января 2018 1571
      Читать
      4:39
      Сегодня

      Рождество в Петербурге православные верующие встретили вместе с президентом страны
      1:25
      Сегодня

      Путин подарил икону 19 века Симеоновской церкви Петербурга, где крестили его отца

      22:01
      Вчера

      Первый командир американского челнока «Шаттл» Джон Янг скончался в возрасте 87 лет
      21:18
      Вчера

      Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины
      15:43
      Вчера

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9792

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10165

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10697

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18463

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3583
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      Пушков назвал «сумятицей» внешнюю политику Трампа

      8:05   7 Января 2018
      387
      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

      6:37   7 Января 2018
      338
      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      В Храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

      1:53   7 Января 2018
      677
      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь Петербурга

      0:23   7 Января 2018
      2149