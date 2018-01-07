Сирия, 7 января. САА, поддерживаемая ВКС РФ, продолжила планомерно продвигаться в провинции Идлиб. «Нусра»*** ударила по жилым районам в Восточной Гуте и в городе Дамаск. Курды потеряли несколько единиц военной техники в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у «Нусры» несколько стратегических позиций в деревне Хараста в Восточной Гуте Дамаска; предотвратили атаку боевиков неподалеку от городов Аз-Зилакият и Залин к северу Хамы.

«Исламское государство»1: попыталось поникнуть на территорию Ирака из Сирии через КПП «Таль-Сафук»; организовало два взрыва в иракской провинции Багдад, пострадали 12 мирных жителей; отбило у «Ан-Нусры» несколько поселений к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по жилому кварталу Аль-Асад в городе Дамаск; потеряла десять населенных пунктов на юго-востоке Идлиба; направила подкрепление в район базы «Абу Ад-Духур», а также на юго-восток Идлиба.

«Джейш Аль-Ислам»*****: утверждала, что уничтожила танк САА в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: понесли потери в военной технике во время обстрела ИГИЛ1 у населенного пункта Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре; сообщили о завершении работ по восстановлению водонапорной башни в городе Аль-Хамрат восточнее Ракки; обнаружили массовое захоронение жителей в районе города Ат-Табка в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска у населенного пункта Хараста вновь разворачивались ожесточенные бои между правительственными силами и отрядами формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». В минувшие сутки армии САР удалось на 50 метров приблизиться к лагерю, осажденному радикалами вооруженной оппозиции. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1). Кроме того, как передавал Twitter-канал (hosienmortadapressnew), под контроль САА перешли несколько стратегических позиций неподалеку от мечети Абу Бакра.

Утратив ряд постов, радикалы «Ан-Нусры» в очередной раз ударили по мирным районам Дамаска. Под обстрелом оказался квартал Аль-Асад, сообщал интернет-портал United Networks FSNN. Кроме того, боевики «Тахрир Аш-Шам» также ударили по жилым районам в Харасте. Данных о пострадавших среди местных жителей все еще не поступало.

Вблизи населенного пункта Зарикия возобновилось противостояние между организацией «Джейш Аль-Ислам» и армией САР. Подконтрольный группировке новостной портал Army of Islam заявлял, что один из танков САА был уничтожен в ходе боев, однако подтверждения данная информация так и не получила.

К югу от Дамаска прошли несколько акций протеста мирных граждан, которые выступили с требованиями прекращения боев в районе поселений Бабилла, Ялда и Бейт-Сахм. Демонстранты выступали за добровольную капитуляцию исламистов, передавало местное информационное агентство Babila Now. Кроме того, корреспонденты информагентства Al Masdar News утверждали, что множество людей, ранее имевших отношение к боевикам, желают заключить перемирие с САА и вернуться к нормальной жизни.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона произошла новая атака террористов «Исламского государства» в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами**** (SDF). Небольшой отряд ИГИЛовцев обстрелял из ПТРК опорные пункты курдских войск у деревни Аль-Бахра. В результате ударов курды понесли потери в военной технике — были ликвидированы бульдозер и американский внедорожник Humvee. Напомним, некоторым боевикам террористической группировки удалось скрыться на территориях, оккупированных «демократической армией», после того как силы САР при помощи российских ВКС уничтожили ИГИЛ как квазиобразование.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба продолжилось полномасштабное наступление Сирийской арабской армии (САА). В ходе противостояния подразделениям САР при поддержке российских ВКС удалось отбить у радикалов населенные пункты Лувайбида, Лувайбида Аш-Шаркия, Аль-Насирия и Мурайджиб Аш-Шаркия, а также вершину Джебель Аль-Кафи, сообщало агентство новостей Al Masdar News.

В свою очередь, боевики приступили к укреплению линии обороны вблизи ключевой авиабазы «Абу Ад-Духур» на востоке региона. В район военного аэродрома, а также к линиям разграничения сил противников были переброшены дополнительные отряды вооруженной оппозиции. Среди них — группировки «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки». Также радикалы приступили к арестам поддерживающих САА племенных лидеров. Так, был задержан Саддам Халиф, представляющий проправительственное народное ополчение.

Получив информацию о подкреплении исламистов, российские и сирийские военные самолеты провели несколько массированных воздушных атак опорных пунктов «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе городов Хан Ас-Сабль, Кафр Набль, Саракиб и Синджар. После боевых вылетов союзной авиации, правительственной армии и бойцам проасадовского ополчения удалось занять населенные пункты Шейх Барака, Умм Мавалаят, Хава, Тель Амара, Умм Аль-Халахиль и Расм Аль-Саид, о чем сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (sayed_ridha). Кроме того, служащие сирийской разведки, находящиеся в городе Синджар, опубликовали несколько фотографий. После этого некоторые источники заявили о взятии населенного пункта, однако на данный момент Синджар пока еще находится под контролем вооруженной оппозиции, хотя войска САР планомерно приближаются к городу.

Провинция Ракка

Курдские СМИ вновь отмечали, что восстановление инфраструктуры населенных пунктов, которые долгое время находились в оккупации террористов «Исламского государства» в Ракке, идет полным ходом. Twitter-канал (QSD_Jabha) сообщал о завершении ремонтных работ на водонапорной башне в городе Аль-Хамра восточнее столицы провинции. Однако большинство подконтрольных «демократической армии»**** (SDF) населенных пунктов все еще не были разминированы, в результате чего практически ежедневно гибнут мирные жители.

В городе Ат-Табка, находящемся юго-западнее столицы провинции, было обнаружено массовое захоронение местных граждан. Как передавал тот же источник, 12 человек были убиты террористами ИГ1 за то, что оказывали поддержу Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

В первой половине дня в северной части Хамы возобновились столкновения между боевиками «Исламского государства» и силами антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой». Вслед за потерей населенных пунктов Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб, захваченных ИГИЛовцами днем ранее, исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 также утратили контроль еще над несколькими поселениями, передавал новостной портал Al Masdar News.

Тем временем радикалы, дислоцирующиеся севернее столицы региона, вновь попытались атаковать КПП правительственных войск близ населенных пунктов Аз-Зилакият и Залин. Военные источники AMN передавали, что благодаря оперативно полученным разведданным войска САР были готовы к нападению и обстреляли боевиков из артиллерии и ракетных установок, не дав им возможности приблизиться к позициям САА.

Ирак

В провинции Багдад детонировали сразу два взрывных устройства. Бомбы взорвались в центральных районах населенных пунктов Сабаа Аль-Бур и Аль-Радвана и привели к гибели по меньшей мере одного мирного жителя, еще 11 пострадавших при взрывах гражданских лиц были направлены в больницу.

Между тем ИГИЛовцы, скрывавшиеся на пустынных территориях в Сирии, предприняли новую попытку пересечь сирийско-иракскую границу в районе КПП «Таль-Сафук». Тем не менее, как передавал на своей станице в Twitter военный источник (hosienmortadapressnew), отряд террористов был разбит проправительственными Силами народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)