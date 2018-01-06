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Эстонские власти вымещают на советских памятниках свои комплексы — Затулин
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    Эстонские власти вымещают на советских памятниках свои комплексы — Затулин

    21:38  6 Января 2018  /обновлено: 21:38  06 Января 2018
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    Эстонские власти вымещают на советских памятниках свои комплексы — Затулин

    Москва, 6 января. Первый заместитель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил действия эстонских властей в отношении советских памятников комплексами и фобиями, существующими среди правящей элиты. Слова Затулина стали реакцией на инициативу Таллина частично снести советский мемориал на холме Маарьямяэ.

    Глава министерства юстиции Эстонии аргументировал свое предложение стремлением избежать обрушения монумента. Он добавил, что не видит в памятнике «какой-то святыни».

    По мнению Затулина, подобная инициатива — лишь очередное проявление русофобии.

    «Никакого открытия в том, что заявил министр юстиции с точки зрения нравов политической элиты Эстонии, конечно, нет. За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чем они вымещают свои комплексы и фобии»,  — цитирует парламентария РИА Новости.

    Ранее украинские националисты осквернили памятник коммунарам в Днепропетровске.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #памятник #эстония #затулин #комплексы #фобии
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