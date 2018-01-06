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Сирия новости 6 января 22.30: «Нусра» арестовала лидера ополчения в Идлибе, районы Харасты под огнем боевиков
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    Сирия новости 6 января 22.30: «Нусра» арестовала лидера ополчения в Идлибе, районы Харасты под огнем боевиков

    22:30  6 Января 2018
    2016

    Сирия новости 6 января 22.30: «Нусра» арестовала лидера ополчения в Идлибе, районы Харасты под огнем боевиков

    Сирия, 6 января. «Нусра»*** арестовала командира народного ополчения, выступающего за САА, в провинции Идлиб. Множество мирных жителей были задержаны по подозрению в связях с ИГ1 в Киркуке. Боевики ударили по мирным районам поселения Хараста в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответный обстрел позиций «Ан-Нусры» в Восточной Гуте; освободили деревню Умм Аль-Халахиль на юго-востоке Идлиба.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла пусковую установку в результате обстрела САА в Восточной Гуте Дамаска; открыла огонь по мирным районам деревни Хараста на северо-востоке Дамаска; арестовала командира народного ополчения в Идлибе.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: заявляет, что боевики уничтожили танк САА в Дамаске.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Как заявляет военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), боевики все еще отрицают успехи Сирийской арабской армии (САА) на подступах к военному лагерю САА в населенном пункте Хараста. Напомним, как не раз подтверждалось многими источниками, силам САР удалось значительно приблизиться к заблокированной базе за последние двое суток. Сперва правительственные войска взяли под свой контроль несколько зданий, затем «Нусра» лишилась еще ряда ключевых позиций.

    Тот же оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) заявляет о массированной воздушной атаке опорных пунктов радикалов в районе города Ирбин со стороны сирийских ВВС. Однако сирийские военные самолеты в последнее время не действовали в данном районе. Силы Башара Асада используют, прежде всего, беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов, а также ракетные установки. Так, ударами войск САР была уничтожена пусковая установка «Джебхат Ан-Нусры»1. Более того, как передает источник в Telegram (hosienmortadapressnew), САА открыла огонь лишь после того, как радикалы «Тахрир Аш-Шам» обстреляли жилые кварталы Харасты.

    Тем временем, по информации медиа-портала вооруженной оппозиции Army of Islam, на окраине деревни Зарикия разворачиваются бои между САА и боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам». Исламисты утверждают, что им удалось уничтожить один из танков Т-72 армии САР. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Военный источник в Twitter (hosienmortadapressnew) сообщает о том, что в административном центре провинции была запущена электростанция «Бустан Аль-Каср». Общая стоимость ремонтных работ на данном объекте составила около трех миллиардов сирийских лир. Напомним, станция была повреждена в результате постоянных минометных обстрелов исламистов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Боевики «Ан-Нусры», а также союзных ей формирований регулярно ведут огонь по населенным пунктам, находящимся под контролем армии САР, в результате чего нередко гибнут или получают ранения местные жители.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» начали проводить аресты местного населения, сочувствующего правительственным силам. Twitter-канал (sayed_ridha) сообщает о том, что боевики «Джебхат Ан-Нусры» взяли под стражу Саддама Халифа — командира местного племенного ополчения, сформированного после начала крупномасштабного наступления Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе. Тем временем радикалы начали вести свою пропагандистскую кампанию. Согласно сведениям военного источника в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), Мухана Трад — племенной лидер, сотрудничавший с антиправительственной группировкой «Ахрар Аш-Шам», призывает всех местных жителей объединиться и выступить против войск Башара Асада. Однако разрозненным отрядам боевиков не удается противостоять правительственной армии. Так, в результате последних столкновений под контроль САА перешла деревня Умм Аль-Халахиль севернее населенного пункта Шейх Барака, освобожденного несколькими часами ранее. Кроме того, по пока неподтвержденным данным, САА под прикрытием российских ВКС освободила город Синджар, заявляет Twitter-канал (PetoLucem).

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Местное информационное агентство Daraa Now  сообщает о том, что в провинцию прибыли представители российского Центра по примирению враждующих сторон, чтобы провести переговоры с лидерами вооруженной оппозиции, контролирующими населенные пункты Джабата Аль-Хашаб, Аль-Хамидия и Аль-Мадждулия. Сотрудники координационного центра РФ пытаются наладить поставки продовольствия и медикаментов в оккупированные районы. Об итогах переговоров пока не сообщалось.

    Провинция Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Отряды «Хашд Аш-Шааби» совместно с иракской армией провели обыски в 25 деревнях, расположенных недалеко от города Хавиджа.  Согласно информации Twitter-канала (teamsmediawar_1), большое количество местных жителей было арестовано по подозрению в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Подозреваемые предстанут перед судом. Напомним, о начале кампании по уничтожению подпольных группировок ИГИЛ1 было объявлено три дня назад. «Спящие ячейки» ИГ занимаются организацией терактов и взрывов, действуя под видом мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    Сирия новости 6 января 22.30: «Нусра» арестовала лидера ополчения в Идлибе, районы Харасты под огнем боевиков
    Сирия новости 6 января 19.30: «Нусра» теряет территории в Идлибе, курды лишились техники в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 6 января 16.30: два взрыва в Багдаде, ВКС РФ активизировали боевые вылеты в провинции Идлиб
    Сирия новости 6 января 12.30: жители Дамаска требуют от боевиков сдаться, «Нусра» потеряла 4 деревни в Идлибе
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