Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины

Брюссель, 6 января. Власти Евросоюза намерены ежегодно взимать с России по 1,39 млрд евро за установленный Москвой запрет на ввоз свинины из европейских стран.

Как сообщает Politico, Брюссель уже направил соответствующий запрос руководству Всемирной торговой организации, которое перенаправило его в арбитражный суд. Таким образом, пишет издание, ЕС усиливает давление на Россию в санкционной войне с Москвой.

Напомним, что в 2016 году ВТО признала безосновательность российского эмбарго на поставку свинины из Европы. Организация установила, что подобные ограничительные меры негативно сказались на фермерах в Дании, Германии и Нидерландах.

Европейские страны наложили на Россию санкции в 2014 году в связи с событиями на Украине. В ответ Россия объявила эмбарго, запретив ввоз продуктов из стран Евросоюза.