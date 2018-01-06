18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
У пассажиров московского метро за 2017 год изъяли 17 тысяч единиц оружия
Весь мир
Власти Ирака расследуют продажу детей террористам ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Ирака расследуют продажу детей террористам ИГИЛ

    21:15  6 Января 2018  /обновлено: 21:16  06 Января 2018
    337

    Власти Ирака расследуют продажу детей террористам ИГИЛ

    Багдад, 6 января. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет информацию о продаже детей боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 местными чиновниками. Об этом сообщает Al-Sumaria.

    Известно, что среди подозреваемых руководитель отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями из провинции Найнава.

    «Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ1 по продаже детей, которые были направлены в приюты»,  — утверждает представитель ведомства Аммар Миним.

    Накануне стало известно о задержании в Ираке террористок «Исламского государства» с гражданством ФРГ. Было установлено, что женщины осуществляли подготовку террористических актов. Сейчас они содержатся в тюрьме провинции Багдад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #террористы #игил #ирак #продажа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Евросоюз потребовал от РФ свыше миллиарда евро за эмбарго свинины

      21:18 6 Января 2018 3322
      Читать
      15:43
      Сегодня

      Порошенко процитировал Библию, говоря о вступлении Украины в ЕС и НАТО

      14:44
      Сегодня

      Предвестник недружественных актов: в РФ отреагировали на поход эсминца США в Черное море
      13:58
      Сегодня

      Дворцовая стража задержала 11 саудовских принцев, протестовавших против «мер экономии»
      13:54
      Сегодня

      Поклонская ответила на слухи о наличии у нее гражданства Украины
      11:39
      Сегодня

      Мутко получил новую должность в Петербурге

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 9629

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10105

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10619

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      18281

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3545
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Трамп поддержал диалог между Южной Кореей и КНДР по Олимпиаде в Пхенчхане

      Трамп поддержал диалог между Южной Кореей и КНДР по Олимпиаде в Пхенчхане

      22:44   6 Января 2018
      31
      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину

      15:03   6 Января 2018
      1902
      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      Истребители ВКС РФ не нарушали границ в ходе учебного полета над Балтикой — Минобороны

      11:39   6 Января 2018
      2230
      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      Правительство РФ упростило порядок подачи документов для усыновления детей

      9:56   6 Января 2018
      579