Власти Ирака расследуют продажу детей террористам ИГИЛ

Багдад, 6 января. Министерство труда и социальных дел Ирака проверяет информацию о продаже детей боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 местными чиновниками. Об этом сообщает Al-Sumaria.

Известно, что среди подозреваемых руководитель отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями из провинции Найнава.

«Офис генерального инспектора министерства проверяет сообщения о сотрудничестве между директором отдела по работе с людьми с ограниченными возможностями в Найнаве и боевиком ИГ1 по продаже детей, которые были направлены в приюты», — утверждает представитель ведомства Аммар Миним.

Накануне стало известно о задержании в Ираке террористок «Исламского государства» с гражданством ФРГ. Было установлено, что женщины осуществляли подготовку террористических актов. Сейчас они содержатся в тюрьме провинции Багдад.

1 Организация запрещена на территории РФ.