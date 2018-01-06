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Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018
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    Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018

    20:53  6 Января 2018  /обновлено: 20:54  06 Января 2018
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    Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018

    Вашингтон, 6 января. Известная американская певица Леди Гага может исполнить гимн Чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Об этом рассказал продюсер поп-звезды Надир Хайят, известный также под сценическим именем RedOne.

    По его словам, Леди Гага записала два трека, которые уже направлены в FIFA. Впрочем, если Международная федерация футбола не утвердит заявку певицы, ее песни все равно могут прозвучать во время международного турнира.

    Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018

    Отметим, что Хайят является автором многих песен, которые исполняет Леди Гага. Кроме того, его композиции не раз звучали во время проведения мундиаля. Так, например, его песни Bambоо и «Мы одни» исполнялись на ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2014 в Бразилии. Исполнителями были рэпер Pitbull и латиноамериканская R&B певица Дженнифер Лопес.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #леди гага #чм-2018 #гимн
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