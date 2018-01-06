Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018

Вашингтон, 6 января. Известная американская певица Леди Гага может исполнить гимн Чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Об этом рассказал продюсер поп-звезды Надир Хайят, известный также под сценическим именем RedOne.

По его словам, Леди Гага записала два трека, которые уже направлены в FIFA. Впрочем, если Международная федерация футбола не утвердит заявку певицы, ее песни все равно могут прозвучать во время международного турнира.

Отметим, что Хайят является автором многих песен, которые исполняет Леди Гага. Кроме того, его композиции не раз звучали во время проведения мундиаля. Так, например, его песни Bambоо и «Мы одни» исполнялись на ЧМ-2006 в Германии и ЧМ-2014 в Бразилии. Исполнителями были рэпер Pitbull и латиноамериканская R&B певица Дженнифер Лопес.