Сирия: зафиксировано нарушение перемирия в Идлибе и Дамаске

Дамаск, 6 января. Режим прекращения огня за последние сутки несколько раз нарушался в сирийской провинции Идлиб и в пригороде Дамаска, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригороде Дамаска. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — говорится в сообщении.

Российские специалисты рассказали о присоединении населенного пункта Эль-Васита (провинция Алеппо) к режиму прекращения огня. Параллельно ведутся переговоры о прекращении огня с вооруженными отрядами сирийской оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

Напомним, что ситуация в Сирии стабилизировалась после того, как Россия, Иран и Турция инициировали создание на территории арабской республики зон деэскалации, где запрещено применение любого вида вооружения и военной техники.