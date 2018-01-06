ЦСКА может приобрести Стоцкого

Москва, 6 января. Московский футбольный клуб ЦСКА предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

По словам источника Федерального агентства новостей, «армейцы» готовы предложить за 27-летнего игрока 1,5 млн евро. В текущем сезоне на счету Стоцкого 19 матчей, 2 гола и 4 результативных передачи.

Напомним, что ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, уступая первенство «Краснодару», московскому «Спартаку», петербургскому «Зениту» и «Локомотиву». На счету команды 35 очков: 10 побед, 5 ничьих и 5 поражений.