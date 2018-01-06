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ЦСКА может приобрести Стоцкого
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    ЦСКА может приобрести Стоцкого

    20:06  6 Января 2018  /обновлено: 20:06  06 Января 2018
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    ЦСКА может приобрести Стоцкого

    Москва, 6 января. Московский футбольный клуб ЦСКА предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

    По словам источника Федерального агентства новостей, «армейцы» готовы предложить за 27-летнего игрока 1,5 млн евро. В текущем сезоне на счету Стоцкого 19 матчей, 2 гола и 4 результативных передачи.

    Напомним, что ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, уступая первенство «Краснодару», московскому «Спартаку», петербургскому «Зениту» и «Локомотиву». На счету команды 35 очков: 10 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

    Автор: Константин Тихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #цска #стоцкий
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