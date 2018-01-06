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Эксперты назвали семь лучших подержанных автомобилей не дороже 100 тыс. рублей
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    Эксперты назвали семь лучших подержанных автомобилей не дороже 100 тыс. рублей

    19:54  6 Января 2018  /обновлено: 19:54  06 Января 2018
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    Эксперты назвали семь лучших подержанных автомобилей не дороже 100 тыс. рублей

    Москва, 6 января. Эксперты автомобильных изданий составили топ-7 подержанных автомобилей, которые продаются в России за цену, не превышающую 100 тыс. рублей, и при этом не теряют в качестве.

    На первом месте оказался южнокорейский автомобиль Daewoo Nexia, который завоевал большую популярность в сегменте бюджетных машин. У официальных дилеров эта модель продается под брендом Ravon.

    Эксперты назвали семь лучших подержанных автомобилей не дороже 100 тыс. рублей

    Второе место досталось седану Chevrolet Lanos, получившему широкое распространение на Украине, поскольку именно там находится сборочное производство. На российский же рынок преимущественно поставляются модели, собранные в Южной Корее.

    Отдельно стоит упомянуть американский хэтчбек Ford Focus первого поколения, немецкую Audi 100, французскую Peugeot 406, а также японские Mazda 323, Mazda 626 и Toyota Corolla 1990-х годов выпуска. Все эти машины стоят на вторичном рынке не дороже 100 тыс. рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #машины #стоимость #эксперты #вторичный рынок
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