Латвийцы оказались в «долговой яме» из-за санкционного противостояния с Россией

Москва, 6 декабря. Многие жители Латвии оказались в «долговой яме» из-за экономического кризиса, который усугубило санкционное противостояние с Россией.

Трудоспособное население активно уезжает из страны в поисках более комфортных условий жизни, в результате чего сокращается уровень налоговых отчислений. Оставшиеся в стране нетрудоспособные жители не всегда в состоянии платить налоги в срок. В результате общая сумма долгов латвийцев по налогам и пени достигла 100 млн евро.

В итоге власти Латвии были вынуждены пойти на крайние меры — закрыть глаза на штрафы и позволить должникам выплатить долги в рассрочку. Новой схемой уже воспользовались 13 тыс. человек. При этом о восстановлении отношения с Россией, что, вероятно, могло бы дать импульс латвийской экономике, речи пока не идет, пишет «Ньюинформ».

Напомним, что многие европейские страны ввели санкции против России в 2014 году в связи с украинским кризисом. Россия в ответ запретила ввоз европейских продуктов, объявив масштабное эмбарго.