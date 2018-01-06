«Теперь можно спать спокойно»: крымчане рассказали, почему они рады уходу от Украины

Симферополь, 6 января. Жители Крыма остались довольны переходом полуострова в состав России, поскольку это вдохнуло новую жизнь в регион и обезопасило местных жителей.

К такому выводу пришли журналисты эстонского портала Postimees, которые три дня провели в Крыму и пообщались с местным населением.

«Все стало лучше! Самое главное, что мы можем спокойно спать», — отметила одна жительниц Симферополя.

Многие собеседники Postimees отмечают, что после присоединения к России в Крыму началось активное строительство, чего не было все эти 23 года, что полуостров находился в составе Украины. Идет строительство Крымского моста, трассы «Тавриды», которая должна существенно разгрузить загруженность дорог, а также других элементов инфраструктуры, которая с советских времен никак не обновлялась.