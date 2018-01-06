Высокопоставленный следователь МВД найден мертвым в Нальчике
Нальчик, 6 января. Начальник следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии был найден мертвым в своем кабинете в Нальчике. Об этом в субботу сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по КБР.
В связи с этим следователи инициировали доследственную проверку, чтобы установить точную причину гибели и обстоятельства смерти полицейского.
«Следственным управлением проводится доследственная проверка по факту обнаружения в своем служебном кабинете тела заместителя начальника следственной части СУ МВД по КБР. По предварительным данным смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — говорится в сообщении.
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