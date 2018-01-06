Ученые в США приблизились к искусственному воспроизводству сперматозоидов

Нью-Йорк, 6 января. По словам группы ученых, работающих в американском Кембриджском университете, им удалось пройти «полпути» до создания революционного метода лечения мужского бесплодия путем искусственного создания мужских половых клеток — сперматозоидов — из стволовых клеток.

В ходе выступления на конференции образовательного фонда Progress генетик Азим Сурани заявил, что его команде удалось создать «искусственные тестикулы», состоящие из выращенных из стволовых клеток сперматозоидов, которые «подвешены» в полужидком геле. Это дает возможность сперматозоидам, формирующимся из стволовых клеток, достичь «зрелости», что происходит на восьмой неделе развития.

Пока что ученым удалось поддерживать существование развивающихся половых клеток лишь в течение четырех недель — именно поэтому Сурани и заявил, что пройдены «полпути» — однако результаты, по словам ученого, обнадеживают: искусственно выращиваемые клетки развиваются нормальным образом.

В случае успеха ученые смогут помочь мужчинам, чьи сперматозоиды недостаточно многочисленны или недостаточно активны для нормального зачатия.