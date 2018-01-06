ВСУ передали ЛНР останки погибших под Счастьем в сентябре 2017 года

Луганск, 6 января. В субботу военнослужащие ВСУ передали силам Луганской народной республики останки нескольких погибших, которые были обнаружены в сентябре 2017 года около города Счастье.

В ВСУ предполагают, что погибшие были военнослужащими ЛНР. Проведенные следственные действия, в том числе идентификация останков, указали на родственников погибших, которые проживают в ЛНР. Тела были переданы в рамках проводимого украинской армией гуманитарного проекта «Эвакуация 200», который осуществляется с 2014 года.

Передача тел погибших осуществлялась через расположенный на линии соприкосновения контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».