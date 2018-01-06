«Я не умный, а гений»: Трамп назвал интеллект своим главным активом

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп назвал себя гением, отвечая на выпады своих оппонентов, которые критикуют его за низкий уровень интеллекта.

По словам политика, именно ум и психологическая стабильность являются его главными активами, которые позволили ему не только стать успешным бизнесменом, но и победить на выборах с первого раза.

«Всю мою жизнь моими двумя главными активами были психическая устойчивость и ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена и звезды телевидения до президента США. Это говорит о том, что я не умный, а гений», — пишет Трамп в Twitter.

Американский лидер объяснил заявления своих оппонентов о низком уровне интеллекта тем, что их теория о «российском сговоре», спустя год проверок, оказалась грандиозным обманом американцев, и теперь демократам нужен новый аргумент в их кампании против Трампа.