Главные новости 6 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 6 января.

Повышение пенсий в 2018 году разделено на два этапа. В рамках первого этапа индексация составила 3,7%, на второй стадии — 4,1%. Российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 7,8%.

Совет министров Белоруссии принял решение закрыть генеральное консульство в украинском городе Одесса до 23 февраля 2018 года, сообщается на официальном сайте правительства страны. Вопрос Донбасса: эксперт объяснил, зачем Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе.

«Грузинский легион» вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины из-за некомпетентности командования. Стало известно, почему «Грузинский легион» покинул ВСУ.

Американский портал сравнил боевые возможности двух вертолетов: российский «Аллигатор» и американский «Апач». Американцы сравнили свой боевой вертолет «Апач» с российским «Аллигатором».

Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой. Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30 истребителями США на Балтике.

Молодого азербайджанца похитили около торгового центра «Монпансье», после чего избили в расположенном за городом садоводстве. Избитый и похищенный мужчина скончался в одной из больниц Петербурга.

Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter поздравил командира батальона 95-й бригады ВСУ с военными достижениями, среди которых оборона Саур-Могилы. Порошенко поздравил Героя Украины, сдавшего стратегические высоты в Донбассе.

С 1 января текущего года на некоторых смартфонах с устаревшей операционной системой будет постепенно отключен популярный мессенджер WhatsApp. WhatsApp перестанет работать на некоторых устаревших смартфонах.

Украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что чиновники Украины внезапно помогли «Газпрому» продвинуть в Европе газовый проект «Северный поток-2». Украинский политолог рассказал, как Украина помогает продвигать «Северный поток-2».

Боевики провели новую серию нападений на базу САА к северо-востоку от Дамаска, но безуспешно. ССА нарушила режим тишины на юге от Хамы. Подразделения САА под прикрытием ВКС РФ подходят к городу Синджар на юго-востоке Идлиба. Сирия новости 6 января 07.00: САА удерживает базу в Харасте, «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) теряет юго-восток Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.